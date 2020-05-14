Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/besiktas-baskani-ahmet-nur-cebinin-testi-pozitif-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.