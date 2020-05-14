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    Yeniasır TV Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testi pozitif çıktı

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 18:01

    Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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