Olay yaratan dernek baskını iddialarında Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı!
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Fenerbahçe'de kaos sürüyor. Şampiyonluk hayallerinin suya düşmesinden sonra taraftarın tepkileri artınca Kulüp Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçime gidileceğini açıkladı. Ancak Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta seçim için imza kampanyası yapan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni bastığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ali Koç'un derneğe gittiği o görüntüler ortaya çıktı.