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Yeniasır TV Spor Olay yaratan dernek baskını iddialarında Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı!

Olay yaratan dernek baskını iddialarında Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de kaos sürüyor. Şampiyonluk hayallerinin suya düşmesinden sonra taraftarın tepkileri artınca Kulüp Başkanı Ali Koç, eylül ayında seçime gidileceğini açıkladı. Ancak Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta seçim için imza kampanyası yapan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni bastığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Ali Koç'un derneğe gittiği o görüntüler ortaya çıktı.

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