Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük - Göztepe karşılaşmasında ikinci gol de geldi. Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin takımının ikinci golünü atarak takımını 2-0 öne geçirdi. İşte Yasin Öztekin'in o golü… Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göztepe'den ilk gol! İşte Atınç Nukan'ın golü…
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göz-Göz'den ikinci gol! İşte Yasin Öztekin'in golü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.