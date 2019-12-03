Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya. Karşılaşmanın ilk yarısında 42.dakikada Atınç Nukan, Göztepe'yi öne geçirdi. İşte o gol… Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göz-Göz'den ikinci gol! İşte Yasin Öztekin'in golü…
Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göztepe'den ilk gol! İşte Atınç Nukan'ın golü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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