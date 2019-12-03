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Fatih Karagümrük - Göztepe maçında Göztepe'den ilk gol! İşte Atınç Nukan'ın golü...

Giriş Tarihi: 03.12.2019, 14:09

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya. Karşılaşmanın ilk yarısında 42.dakikada Atınç Nukan, Göztepe'yi öne geçirdi. İşte o gol...

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