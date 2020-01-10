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Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! Akıncı gökyüzünde

Giriş Tarihi: 10.01.2020, 22:08

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı. Bayraktar'ın, "2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde.. Semalarımızda Hür ve Özgür..." notuyla paylaştığı video kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

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