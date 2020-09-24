Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını bu kez Gaziantep'te açtı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran festivale bu yıl 100 binden fazla yarışmacı başvurdu.
'Teknofest 2020' heyecanı Gaziantep'te başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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