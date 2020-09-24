'Teknofest 2020' heyecanı Gaziantep'te başladı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/teknoloji/teknofest-2020-heyecani-gaziantepte-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını bu kez Gaziantep'te açtı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran festivale bu yıl 100 binden fazla yarışmacı başvurdu.