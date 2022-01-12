<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/1915-canakkale-koprusu-ne-zaman-acilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

'Simgelerin Köprüsü' olarak adlandırılan ve 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor. Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprünin temeli, Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? A Haber muhabari Vedat Sezer, araçla gişelerden geçti. İşte Çanakkale Köprüsü'den çok özel görüntüler...