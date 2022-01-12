'Simgelerin Köprüsü' olarak adlandırılan ve 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor. Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprünin temeli, Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? A Haber muhabari Vedat Sezer, araçla gişelerden geçti. İşte Çanakkale Köprüsü'den çok özel görüntüler...
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