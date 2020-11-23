3 bin yıllık Frig Vadisi yenileniyor

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Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frigya Vadisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda uygulanacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesi ile doğal güzellikler ve tarihsel birikim turizmle buluşturulacak. Türkiye'nin 2. Kapadokyası olarak anılan Frig Vadisi proje ile önemli bir cazibe merkezi haline gelecek.