31 yıl sonra ikizlerin anneleri Müge Anlı'da bulundu

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Müge Anlı'da bugün yine filmleri aratmayan bir öykü ekranlara yansıdı. Doğar doğmaz evlatlık verilen ikizler, yıllar sonra ailelerini aramaya geldiler. Hiç görmedikleri aileleriyle ilgili sıcak gelişme... 31 yıl sonra ikizlerin anneleri bulundu. Büşra ve Beyza'nın ablası canlı yayında…İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi..