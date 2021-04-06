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    Yeniasır TV Yaşam 31 yıl sonra ikizlerin anneleri Müge Anlı'da bulundu

    31 yıl sonra ikizlerin anneleri Müge Anlı'da bulundu

    Giriş Tarihi: 06.04.2021, 12:27

    Müge Anlı'da bugün yine filmleri aratmayan bir öykü ekranlara yansıdı. Doğar doğmaz evlatlık verilen ikizler, yıllar sonra ailelerini aramaya geldiler. Hiç görmedikleri aileleriyle ilgili sıcak gelişme... 31 yıl sonra ikizlerin anneleri bulundu. Büşra ve Beyza'nın ablası canlı yayında…İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesi..

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