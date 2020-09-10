6 aydır kayıptı! Müge Anlı canlı yayınında bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/6-aydir-kayipti-muge-anli-canli-yayininda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün kayıp bir genç kız daha bulundu. 16 yaşındaki Sinem'den 6 aydır haber alınamıyordu. Sinem'in annesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Araştırmalar sonucunda Sinem bulundu. Canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra emniyet yetkilileri Sinem'i Ağrı'da kaldıkları evden alarak İstanbul'a ailesine teslim etmek üzere yola çıkardılar.

İstanbul Fatih'te yaşayan %20 zihinsel engelli 17 yaşındaki Sinem Esma Bilgin, 16 Mart'ta evinden ekmek almaya gidiyorum diyerek çıkmıştı. Evden ayrıldığında yanında ne kimliği ne de telefonu vardı. 8 Eylül Salı günü canlı yayına gelen aile kızlarının Ağrı Doğubeyazıt'ta olduğunu, internetten tanıştığı Mikail Akkuş (22) isimli şahıs tarafından kaçırıldığını söyledi.

Sinem'in annesi Fatma Bilgin, Mikail'in ailesine ulaştık "kızımızı geri gönderin dedik, bize evlendirelim bu işi tatlıya bağlayalım dediler. Biz kabul etmeyince aşiretiz bizden kızınızı alamazsınız diyerek tehdit ettiler. Kızım birkaç defa beni arayıp 'beni kurtar burada bana şiddet uyguluyorlar, engelli diye dalga geçiyorlar muska yapıyorlar. Polisi aradığımda beni komşularının evine saklıyorlar'. Kızımı kurtarın" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dün akşam yaşanan bir gelişmeyle 17 Yaşındaki Sinem bulundu. 3G bağlantıyla Ağrı'dan canlı yayına katılan Sinem kendi isteğiyle geldiğini söyledi. Mikail ise ben Sinem'i 18 yaşında sanıyordum, tanıştığımızda öyle söylüyordu. Gerçeği öğrenince karakola götürüp teslim ettim. Ama o kalmadı. Beni arayıp burada bırakma beni diyordu. Ben de Sinem'i ailesine teslim etmek istiyorum, hapishaneye gitmek istemiyorum dedi. Canlı yayında yaşanan gelişmelerden sonra emniyet yetkilileri Sinem'i Ağrı'da kaldıkları evden alarak İstanbul'a ailesine teslim etmek üzere yola çıkardılar.