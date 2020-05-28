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    Yeniasır TV Yaşam Alişar'ın konağına baskın! Kuruluş Osman 23. yeni bölüm

    Alişar'ın konağına baskın! Kuruluş Osman 23. yeni bölüm

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 01:14

    ‘Kuruluş Osman’ın sürprizlerle dolu 23’üncü bölümünde Gündüz Bey ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, Alişar’ın konağını ele geçirdi. İşte geceye damga vuran sahne...

    Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak Alişar'ı oyuna getiren Osman Bey, Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra Bala Hatun ve Selcan Hatun'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı. Gündüz Bey ve alpler Kayı bayrağını Alişar'ın konağında dalgalandırdı. Selcan Hatun ise "Zöhre'yle görülecek bi hesabımız vardır, ben peşlerinden giderim" diyerek Bala Hatun'la birlikte Aygül, Zöhre ve Burçin'in peşine düştü.

    Kayıların Osman Bey liderliğinde gazaya başlaması Moğollar'dan nasıl karşılık görecek? Aygül, Zöhre ve Burçin, ihanetlerinin bedelini nasıl ödeyecek? Osman Bey, Alişar'ı ve Dündar'ı nasıl cezalandıracak?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 23'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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