Aydın'da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/aydinda-hareketli-anlar-arsa-meselesinde-silahli-kavga-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aydın'ın Efeler ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri muhtarlık binası içerisinde silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.