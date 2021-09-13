Aydın'ın Efeler ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri muhtarlık binası içerisinde silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Aydın'da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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