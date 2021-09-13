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    Yeniasır TV Yaşam Aydın'da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı

    Aydın'da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı

    Giriş Tarihi: 13.09.2021, 22:06

    Aydın'ın Efeler ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri muhtarlık binası içerisinde silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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