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Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle

Giriş Tarihi: 29.12.2019, 01:13

Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filmi 1 Ocak 2020'de izleyicisi ile buluşacak. "Baba Parası" filmi, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış olayları konu ediniyor. Filmde; Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor. İşte 1 Ocak'ta vizyona girecek olan Baba Parası filminin fragmanı...

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