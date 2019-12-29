Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! Baba Parası filmi fragman izle

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Oyuncu Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Baba Parası" filmi 1 Ocak 2020'de izleyicisi ile buluşacak. "Baba Parası" filmi, 1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komedi ve aksiyonla harmanlanmış olayları konu ediniyor. Filmde; Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş da rol alıyor. İşte 1 Ocak'ta vizyona girecek olan Baba Parası filminin fragmanı...