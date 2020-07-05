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    Yeniasır TV Yaşam Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı! Şairin şiirini seslendirdi

    Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı! Şairin şiirini seslendirdi

    Giriş Tarihi: 05.07.2020, 23:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 12.yılında unutmadı ve Twitter hesabından şair Erdem Bayazıt'ın ''Birazdan Gün Doğacak'' şiirini seslendirdiği videoyu paylaştı.

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