Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 12.yılında unutmadı ve Twitter hesabından şair Erdem Bayazıt'ın ''Birazdan Gün Doğacak'' şiirini seslendirdiği videoyu paylaştı.
Başkan Erdoğan, Erdem Bayazıt'ı unutmadı! Şairin şiirini seslendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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