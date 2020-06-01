Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş corona virüsü uyarısı "Fırsat vermemeliyiz" | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bilim-kurulu-uyesinden-flas-corona-virusu-uyarisi-firsat-vermemeliyiz-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında; 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarı ile başlayan coroan virüsü normalleşme süreci ile ilgili flaş uyarılarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsü salgının yeni bir atak tehlikesine karşı tedbirler sıkı sıkı bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.