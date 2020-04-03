Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanı izle!

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ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 63. bölüm fragmanında "Adnan senin oğlun Yılmaz!" sözleri dikkat çekti. İşte perşembe akşamlarına damga vuran rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 63. bölüm fragmanı.