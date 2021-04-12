  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bodrum Ralli'sinde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve 5 kişi gözaltında

    Bodrum Ralli'sinde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve 5 kişi gözaltında

    Giriş Tarihi: 12.04.2021, 08:57

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

    Bodrum'daki olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

    Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Soruşturma sürdürülüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrum Ralli'sinde silahlı kavga! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve 5 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?
    VAV TV yayın hayatına başladı!
    VAV TV yayın hayatına başladı!
    Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı!
    Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı!
    Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!
    Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
    Çiftçiden alınıp ücretsiz dağıtılacak
    Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı!
    Parkta oyun oynayan çocuklara kurşun yağdırdı! Dayı yeğenlerine siper oldu
    Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!
    Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!
    10 Nisan koronavirüs vaka sayıları açıklandı
    10 Nisan koronavirüs vaka sayıları açıklandı
    Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında
    Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında
    Tükenmez kaleme adanmış bir hayat
    Tükenmez kalem ile geçen 42 yıllık hayat hikayesi! Tükenmez kaleme adanmış bir hayat
    Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar
    Horoz dövüştürenlere büyük ceza! Polisi görünce dolabın içine saklandılar