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    Yeniasır TV Yaşam Bodrum'da bir yangın daha! Patlama sesleri dikkat çekti

    Bodrum'da bir yangın daha! Patlama sesleri dikkat çekti

    Giriş Tarihi: 31.07.2021, 13:34

    Son dakika... Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Bodrum'da Kumbahçe bölgesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü

    Son dakika... Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Bodrum'da Kumbahçe bölgesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti.



    Yangın, saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

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