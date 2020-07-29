İzmir'de skandallar bitmiyor. Buca Belediyesi'nin kayıp 3 milyonu nereye harcadığı merak edilmeye başlandı. CHP'li Buca Belediyesi, su faturalarına yansıyan katılım payı ile İZSU'dan aylık ortalama 3 milyon lira alıyor. Ancak bu rakam belediyenin gelirleri arasında yer almıyor. İşte diğer detaylar...
Buca Belediyesi kayıp 3 milyonu nereye harcadı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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