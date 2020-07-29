Buca Belediyesi kayıp 3 milyonu nereye harcadı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/buca-belediyesi-kayip-3-milyonu-nereye-harcadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de skandallar bitmiyor. Buca Belediyesi'nin kayıp 3 milyonu nereye harcadığı merak edilmeye başlandı. CHP'li Buca Belediyesi, su faturalarına yansıyan katılım payı ile İZSU'dan aylık ortalama 3 milyon lira alıyor. Ancak bu rakam belediyenin gelirleri arasında yer almıyor. İşte diğer detaylar...