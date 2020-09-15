Buca'da moloz terörü! Sokaklar çöplüğe döndü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bucada-moloz-teroru-sokaklar-copluge-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Buca'da yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar çöplüğe döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklara çöplerin atılması için konteyner koymuyor. Konu hakkında A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan vatandaşlar, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde gelip, çöpleri toplamadığını sadece bir kısmını temizlediğini belirtti.