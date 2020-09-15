İzmir Buca'da yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar çöplüğe döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklara çöplerin atılması için konteyner koymuyor. Konu hakkında A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan vatandaşlar, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde gelip, çöpleri toplamadığını sadece bir kısmını temizlediğini belirtti.
Buca'da moloz terörü! Sokaklar çöplüğe döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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