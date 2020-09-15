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    Buca'da moloz terörü! Sokaklar çöplüğe döndü

    Giriş Tarihi: 15.09.2020, 14:41

    İzmir Buca'da yol kenarına atılan molozlar esnafı bıktırdı. Moloz yığınları nedeniyle sokaklar çöplüğe döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaklara çöplerin atılması için konteyner koymuyor. Konu hakkında A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan vatandaşlar, belediye ekiplerinin sabah saatlerinde gelip, çöpleri toplamadığını sadece bir kısmını temizlediğini belirtti.

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