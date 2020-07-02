Bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz Perşembe hava durumu....

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/bugun-hava-nasil-olacak-2-temmuz-persembe-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte 2 Temmuz Perşemde hava durumları...