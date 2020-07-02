Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte 2 Temmuz Perşemde hava durumları...
Bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz Perşembe hava durumu.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.