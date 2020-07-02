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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz Perşembe hava durumu....

    Bugün hava nasıl olacak? 2 Temmuz Perşembe hava durumu....

    Giriş Tarihi: 02.07.2020, 11:44

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Ardahan çevreleri ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte 2 Temmuz Perşemde hava durumları...

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