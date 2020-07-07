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    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 07.07.2020, 11:16

    Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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