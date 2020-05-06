  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs Çarşamba hava durumu...

    Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs Çarşamba hava durumu...

    Giriş Tarihi: 06.05.2020, 10:42

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Normalleşme adımları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    Berber ve kuaförlerde hangi önlemler alınacak?
    92 yaşında virüsle mücadeleyi kazandı
    İzmirli 92 yaşındaki Mukaddes Teyze virüsle mücadeleyi kazandı
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mayıs Salı hava durumu...
    Çoban köpeğini eşek sıpasına saldırtan cani yakalandı
    Son dakika: Ankara'da çoban köpeğini eşek sıpasına saldırtan Berat Kaya yakalandı!
    5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor
    5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor
    Çeşme koronavirüs sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor
    Çeşme koronavirüs sonrası turizm sezonuna hazırlanıyor! Turizmcilerin yol haritası ne olacak?