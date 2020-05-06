Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mayıs Çarşamba hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İzmir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.