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    Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı...

    Giriş Tarihi: 29.04.2020, 10:26

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Nisan Çarşamba hava durumu...

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