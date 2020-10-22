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    Yeniasır TV Yaşam Can dostundan insanlık dersi! Ölen martıyı görünce bunu yaptı

    Can dostundan insanlık dersi! Ölen martıyı görünce bunu yaptı

    Giriş Tarihi: 22.10.2020, 12:12

    Görüntü İzmir'den. Güzelbahçe ilçesinde, bir sokak köpeğinin ölen martının üzerine toprak atma anı çevredeki biri kişi tarafından görüntülendi.

    Güzelbahçe ilçesinde bir sokak köpeği, sahilde telef olmuş martının yanına geldi. Köpek, kuşun cansız bedeninin üzerine toprak attı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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