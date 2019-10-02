Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası açıklarında levrek avı için yaptığı dalışta, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Su kenarına gelen tavşanı, ahtapotun ani bir hareket ile avladığını düşündüğünü söyleyen Turan'ın sualtı kamerası ile çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, ilgi gördü.
Çanakkale'de şok eden görüntüler! Ahtapotun tavşanı yediği video sosyal medyayı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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