  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'dan muhtara hakaret

    Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'dan muhtara hakaret

    Giriş Tarihi: 21.10.2020, 11:50

    CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sorunlarını dile getiren muhtara çıkıştı, hakaret etti. Muhtar ve belediye yöneticilerinin yer aldığı whatsapp grubunda bir muhtarla sert bir tartışmaya giren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, muhtara, ‘Kısa kes, haddini bil’ cevabı verdi. Oran, Yaman'ı yöneticisi olduğu gruptan da çıkardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'dan muhtara hakaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 gözaltı
    İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası iddiasıyla 10 gözaltı
    İzmir'de Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali tepki çekiyor
    İzmir'de Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali tepki çekiyor
    Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanı
    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı!
    Başkan Erdoğan: Bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız
    Başkan Erdoğan: Bayrağımıza, ezanımıza uzatılan her eli kıracağız
    İzmir'de çevre felaketi! Bornova'da isyan ettiren çöp dağları
    İzmir'de çevre felaketi! Bornova'da isyan ettiren çöp dağları
    İzmir'de Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali tepki çekiyor
    İzmir'de Barış Manço Köprüsü'nün bakımsız hali tepki çekiyor
    Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
    Marmaris ve Bodrum'da nüfus patlaması
    Marmaris ve Bodrum'da nüfus patlaması
    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...
    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    32 yıl sonra oğluna kavuştu! Müge Anlı'da bir kavuşma daha
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu