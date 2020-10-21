CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sorunlarını dile getiren muhtara çıkıştı, hakaret etti. Muhtar ve belediye yöneticilerinin yer aldığı whatsapp grubunda bir muhtarla sert bir tartışmaya giren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, muhtara, ‘Kısa kes, haddini bil’ cevabı verdi. Oran, Yaman'ı yöneticisi olduğu gruptan da çıkardı.
Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'dan muhtara hakaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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