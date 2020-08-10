Çeşme'de mafya tartışması!

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Turizmin gözde mekanlarından birisi olan İzmir'in Çeşme ilçesi son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylarla anılıyor. Ukraynalı mankenin darp iddialarının ardından şimdi de mafya tartışması başladı. Peki, Çeşme'de mafya var mı? Bu tartışmaların kaynağı ne? İşte tüm ayrıntılar...