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    Yeniasır TV Yaşam CHP İzmir'de ne vaat etti, ne yaptı?

    CHP İzmir'de ne vaat etti, ne yaptı?

    Giriş Tarihi: 30.07.2020, 10:32

    İzmir'de sorunlar 21 yıldır bitmek bilmedi. CHP'li İzmir Belediyesi sorunları çözmediği gibi, daha büyük problemlere yol açtı. Özellikle su çilesi bitmek bilmedi. İzmirliler 93 saat süren su kesintileri yaşıyor. Yerel yönetimler kentlerin gelişiminde çok önemli. Peki, İzmir neden yönetilemiyor? İşte diğer detaylar...

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