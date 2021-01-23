CHP'li belediyeden İzmir Narlıdere'de ağaç katliamı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpli-belediyeden-izmir-narliderede-agac-katliami" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li belediyelerin çevre skandallarına bir yenisi daha eklendi. Narlıdere Belediyesi Güngören Caddesi üzerinde yol genişletme çalışmalarına başladı. Ancak yol boyunca bulunan 100-150 yıllık onlarca ağaç kesildi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.