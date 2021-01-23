CHP'li belediyelerin çevre skandallarına bir yenisi daha eklendi. Narlıdere Belediyesi Güngören Caddesi üzerinde yol genişletme çalışmalarına başladı. Ancak yol boyunca bulunan 100-150 yıllık onlarca ağaç kesildi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
CHP'li belediyeden İzmir Narlıdere'de ağaç katliamı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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