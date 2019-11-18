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Denizli'de beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 11:16

Türkiye'nin önemli turizm alanlarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de, 'ara tatil' bereketi yaşanıyor. 15 Kasım Cuma günü başlayan ve 25 Kasım'da sona erecek ara tatil nedeniyle Pamukkale'deki oteller, günler öncesinden yapılan rezervasyonlarla doldu. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Beyaz cennet Pamukkale'de ara tatil bereketi! Doluluk yüzde 100'e ulaştı

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