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Denizli'de pazarda dehşet anları! Pazarcılar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti

Giriş Tarihi: 30.10.2019, 16:37

Denizli’de Pazar esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada biri kadın iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Muhammet Ş., (24) isimli esnaf ile ismi henüz öğrenilemeyen başka bir pazarcı esnafı arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Ş. bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bu sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Zeynep E., (32) isimli kadın da kafasından yaralandı. Kavga sonrası pazarda büyük panik yaşanırken, yaralılar kurtulmak için Pazar yerine yakın bir kahvehaneye sığındı.

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