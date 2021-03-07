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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti

    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti

    Giriş Tarihi: 07.03.2021, 09:46

    Denizli’nin Çal ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı eski eşini av tüfeği ile öldürerek kaçan şahıs, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çal ilçesinde yaklaşık 5 ay önce boşandığı eşi ile birlikte yaşayan Fatma K. (26), evinin önünde tartıştıkları sırada eski eşi Osman K. (27) tarafından av tüfeği ile vuruldu. İddiaya göre kadının ve adamın uyuşturucu kullandığı belirtildi. Tüfeği yanına alarak 20 BKC 47 plakalı aracı ile kaçan şüphelinin Uşak-Gediz sınırları içerisinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen Gediz polisi, şahsı kaçmaya çalışırken jandarma kavşağında yakalayarak gözaltına aldı. Yenikent Bölge Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüpheli, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sabaha karşı Denizli'den gelen polis ekibine teslim edildi.

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