Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/deprem-sonrasi-agir-hasarli-tespit-edilen-evdeki-10-kisi-cadira-yerlestirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Çal ilçesinde birkaç yapı hasar gördü. Ağır hasarlı bir evde yaşayan 10 kişilik aile yıkılma riskine karşı tahliye edilerek AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştirildi.