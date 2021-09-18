  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi

    Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi

    Giriş Tarihi: 18.09.2021, 09:34

    Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Çal ilçesinde birkaç yapı hasar gördü. Ağır hasarlı bir evde yaşayan 10 kişilik aile yıkılma riskine karşı tahliye edilerek AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştirildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de TIR ve belediye otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı
    İzmir'de TIR ve belediye otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı
    İzmir’de korkunç olay! Parkta ceset bulundu
    İzmir'de korkunç olay! Parkta ceset bulundu
    Başkan Erdoğan Mersin’de gençlerle buluştu!
    Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu!
    Başkan Erdoğan’dan Mersin’de önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli mesajlar
    İzmir’de FETÖ’cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi
    İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi
    Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!
    Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!
    İzmir’de TIR ve belediye otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı
    İzmir'de TIR ve belediye otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı
    İzmir’de korkunç olay! Parkta ceset bulundu
    İzmir'de korkunç olay! Parkta ceset bulundu
    İzmir’de FETÖ’cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi
    İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi
    Gazinoda istediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı
    Kütahya’da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    Vedat Alexander hiç görmediği ailesini Müge Anlı’da arıyor...
    Vedat Alexander hiç görmediği ailesini Müge Anlı'da arıyor...