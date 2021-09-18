Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Çal ilçesinde birkaç yapı hasar gördü. Ağır hasarlı bir evde yaşayan 10 kişilik aile yıkılma riskine karşı tahliye edilerek AFAD tarafından kurulan çadıra yerleştirildi.
Deprem sonrası ağır hasarlı tespit edilen evdeki 10 kişi çadıra yerleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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