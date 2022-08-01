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    Didim'de zabıta müdürüne silahlı saldırı! İşe diye çıktığı yolda mermi yağmuruna tutuldu

    Giriş Tarihi: 01.08.2022, 11:10

    Aydın'a bağlı Didim ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Didim Belediyesi'nde görevli Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu silahlı saldırıya uğradı. Çöp atmak için durduğu sırada, kendisine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şahıs tarafından 5 el ataşe maruz kalan Hacıfettahoğluna 3 mermi isabet etti. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan zabıta müdürünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Zabıta Müdürü M.Hacıfettahoğlu, evinin yakınında sabah mesaisine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Maskeli saldırgan tarafından Hacıfettahoğlu'na 5 el ateş edildiği, ayağından yaralanan müdürün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Edinilen bilgiye göre, Didim Yeni Mahalle Pınar Caddesi üzerindeki evinden sabah mesaisi için ayrılan Zabıta Müdürü M. Hacıfettahoğlu, aracına binmeden önce çöp atmak istediği sırada üzerine doğru koşarak gelen kar maskeli bir şüpheli tarafından 5 el ateş edilmesi sonucu yaralandı. Sabah 08.15 sıralarında meydana gelen olay sonrası kar maskeli saldırgan olay yerinde koşarak kaçarken, bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayda Hacıfettahoğlu'na 3 mermi isabet ettiği öğrenildi.

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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