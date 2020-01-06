Ege ve Marmara'da fırtına! Adalara ulaşım durdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ege-ve-marmarada-firtina-adalara-ulasim-durdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmara ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına deniz ulaşımı durdu. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye varan poyraz nedeniyle tüm ada seferlerinin iptal edildiği açıklandı.