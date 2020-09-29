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    Esra Erol’a anlamlı ödül!

    Giriş Tarihi: 29.09.2020, 17:48

    Hafta içi her gün atv ekranında yer alan Esra Erol’da programının sevilen sunucusu Esra Erol, bugün canlı yayında İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nden ödül aldı.

    İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Sulu'nun da katıldığı yayında Esra Erol'a "Ömür Boyu Yaşam Onur Ödülü" takdim edildi. Dernek Başkanı Sulu, "Derneğimiz olarak şehit ailelerinin, yetim çocukların ve zorda olan ailelerin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" dedi.

    Esra Erol ise teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi: "Aramızda bulunan Şehit Esma Çevik'in annesine kalpten sarılıyorum. Allah sabırların en büyüğünü versin. Bu ülkeye yiğit bir kadın yetiştirmişsiniz. Esma Çevik, bomba imha uzmanı olarak Şırnak'ta görev yaparken, PKK'nın tuzakladığı bombayı çözmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Bu vatan uğruna genç bir kadın şehit oldu. O hepimizin kardeşi, ablası, kızı. Allah sabırlar versin" dedi.

    Her daim şehit ailelerine maddi manevi destek sağladığını ileten Erol, toprağımızı korumak uğruna canlarını hiçe sayan yiğitlerimiz var. Onlar için hepimizin bazı sorumlulukları var diyerek teşekkürlerini iletti.

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