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    Yeniasır TV Yaşam Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü

    Fethiye'de sahil dolu yağışıyla beyaza büründü

    Giriş Tarihi: 02.04.2021, 01:06

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle beyaza bürünen sahil, ilginç görüntü oluşturdu. Kar görüntüsünü andıran dolu kaplı sahil, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sahili görüntüleyen Burcu Cunneen, yıllardır Fethiye’de yaşadığını, ilk kez sahili bembeyaz gördüğünü söyledi.

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