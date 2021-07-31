  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

    Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu

    Giriş Tarihi: 31.07.2021, 08:42

    Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

    Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.



    "VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU"
    Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.
    Fethiye-Ölüdeniz karayolu trafiğe kapatıldı



    Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

    Muğla Fethiye'de orman yangını! Sabotaj şüphesi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fethiyeliler yangını söndürmek için seferber oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir Ödemiş'de orman yangını
    İzmir Ödemiş'de orman yangını
    Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar
    Kentin göbeğinde silahlı çatışma! Denizli'de gasp dehşeti...
    Kentin göbeğinde silahlı çatışma! Denizli'de gasp dehşeti...
    Yangınlarla mücadelede 3. gün! Bakanlar canlı yayında son durumu açıkladı
    Yangınlarla mücadelede 3. gün! Bakanlar canlı yayında son durumu açıkladı
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?
    İzmir Ödemiş'de orman yangını
    İzmir Ödemiş'de orman yangını
    Kentin göbeğinde silahlı çatışma! Denizli'de gasp dehşeti...
    Kentin göbeğinde silahlı çatışma! Denizli'de gasp dehşeti...
    Marmaris’teki orman yangını devam ediyor
    Marmaris’teki orman yangını devam ediyor
    Bodrum'daki Pina Yarımadası’nda 80 hektar orman kül oldu! Otellerde sıkışanlar canlarını böyle kurtardı
    Bodrum'daki Pina Yarımadası’nda 80 hektar orman kül oldu! Otellerde sıkışanlar canlarını böyle kurtardı
    Marmaris alevlere teslim! İşte bölgedeki son durum
    Marmaris alevlere teslim! İşte bölgedeki son durum