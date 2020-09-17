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    Yeniasır TV Yaşam Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti anlattı

    Halil Sezai’nin saldırdığı Hüseyin Meriç yaşadığı dehşeti anlattı

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 13:58

    İstanbul Tuzla'da dün şarkıcı Halil Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç ile tartışma yaşamış ve ardından yaşlı adamı darp etmişti. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından Sezai açıklama yaparak, darbettiği yaşlı adamın uzun süredir çekimleri engellemeye çalıştığını ve küfürler ettiğini söyledi. Sabrettiğini ama artık dayanamadığını belirten Halil Sezai, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve herkesten özür dilediğini belirtti. Darp edilen yaşlı adam yaşadığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı.

    Yaşlı adama dayak atan Halil Sezai'ye CHP kalkanı
    Maganda Halil!

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