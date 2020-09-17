Yaşlı adama dayak atan Halil Sezai'ye CHP kalkanı

Türkiye, yeni bir şiddet skandalıyla sarsıldı! Şarkıcı Halil Sezai, önceki gün Tuzla'da çekim yaptığı sırada tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sezai'nin dayak görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyadan tepki yağarken CHP dayakçı şarkıcıya sahip çıktı.

CHP DAYAKÇIYA SAHİP ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade veriyor. İfade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır. Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır." diye tweet attı.





Oyuncu Hande Doğandemir, Eren Erdem'e "Utanmanız da yok" diyerek sert çıktı.





Sinan Akçıl: "Ayyaşlık var, yaşlılara el kaldırma var, örf yok, adet yok. Gücün herhalde o amcaya yetiyor, bana da yeter miydi acaba? Yazık sana, acınacak haldesin."



Cansu Kurtçu: "Gördüklerime inanamadım ama çok şaşırmadım da... İğrendim, şiddetin her türlüsünden bıktığımız, yıldığımız bu günlerde; savunmasız, yaşlı, hasta bir adama nasıl bir vicdan, nasıl bir akıl bunu yapabilir? Sen nasıl bir kalpsin, nasıl bir ruhsun ki bunu yapabiliyorsun? Çok utanıyorum, önce bu ülke sana sanatçı dediği için, sonra iyi kötü hep beraber paylaştığımız zamanlar için. Ama biz ülke olarak vasat olanı tepemize çıkarmayı hep sevdik. Yazıklar olsun!"



'İKİ YÜZLÜLÜK'



Alişan: "Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öyle mi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez... Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür."

Erdal Beşikçioğlu: "Halil Sezai içkiyi ağzınla içeceksin, g...nle değil!

Serkan Çağrı: "Zorbaysan sanatçı değilsin! İster inançlı ol, ister olma! Ama bu yapılan sizce doğru mu? Üstelik 67 yaşında kalp hastası savunmasız bir insanın evine 3 kişi baskın yapıp dövmek... Bunlar sanatçıysa ben değilim! Halil Sezai ve arkadaşlarını şiddetle kınıyorum."

Mustafa Üstündağ: "Her ne koşulda olursa olsun kendisinden zayıf birini böyle hunharca dövmek insanlığa sığmaz. Biz savaşta bile düşmanını sırtında taşıyan bir millettik. Ne oldu bize? Yakışmadı Halil Sezai, adalete hesap vereceksin."



Sosyal medya kullanıcılarından ise şu şekilde tepkiler geldi:





ŞARKICI OLMUŞ AMA İNSAN OLAMAMIŞ

- Halil Sezai kadına şiddete hayır der, ama gider yaşlı adam döver! PES!

- Şarkıcı olmuş ama insan olamamış...

- Gücün yaşlılara mı yetiyor?

- Bunlar sanatçı olacak bir de!

- Dövüyor, yetmiyor küfür yağdırıyor. Bu kadarı da fazla artık...

- Yaşlı bir insana şiddet uygulamak barbarlıktır. Nokta!

- Duygusal görüntüsünün altında psikopat yatıyormuş meğer.





TEPKİ GELİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Yaşlı adamı acımasızca döven Halil Sezai, tepkiler üzerine geri adım attı. Sosyal medyadan "Üzgün müyüm? Hem de çok. Kendisinden de özür diliyorum. Yapmamam gereken bi şeydi" açıklamasını yaptı.

Maganda Halil!

Halil Sezai'nin babası yaşındaki adamı dövdüğü anlar ortaya çıktı