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Maganda Halil!

Şarkıcı ’nin Tuzla’da film çekmek için kiraladığı villanın önünde 69 yaşındaki komşusu ’i tekme tokat dövdüğü görüntüler gündem oldu. Yaşlı adama acımasızca saldıran şarkıcı, “Sabrım taşmıştı” diyerek kendini savundu.

Giriş Tarihi: 17.9.2020

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villada gürültü yaptıkları nedeniyle komşularının şikayeti ile karşılaşan Halil Sezai, önceki gün tartışmanın büyümesi ile yaşlı bir adamı darp etmiş ve karakolluk olmuştu.

ARKADAŞLARIYLA EV BASTI
Dün sabah ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anlar görenleri şoke etti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, Halil Sezai ve yönetmen arkadaşı Aytaç Ağırlar'ın yan villada oturan Hüseyin Meriç'le sözlü münakaşaya girdiği görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yaşlı adamın yüzüne acımasızca yumruk atan Sezai, bununla da yetinmeyip kendisinden kurtulmaya çalışan Meriç'e diz ve kafa atarak saldırdı. Olaydan sonra göz altına alınıp serbest bırakılan şarkıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sabrım taşmıştı fakat yaptığımın savunulacak bir tarafı yok. Özür diliyorum. Yaptığım hayvanlıktı" dedi.



EZAN MI OKUYORSUN LAN?
BAŞINA gelen korkunç olayı anlatan Hüseyin Meriç "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" dedi. Kalbinin tıkalı olduğunu söyleyen Meriç, yerdeyken bile Sezai'den tekme yediğini söyledi.

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