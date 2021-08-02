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Haberler Denizli Söndürme çalışmalarına giden traktör kül oldu

Söndürme çalışmalarına giden traktör kül oldu

Türkiye'de yangın seferberliği devam ediyor. Ciğerlerimiz yanarken tüm Türkiye elbirliğiyle mücadele ediyor. Denizli’nin Buldan ilçesinde devam eden yangını kontrol altına çalışmalarına destek için giden çiftçinin traktör ve su tankeri, alevlerin arasında kalınca kül oldu.

Söndürme çalışmalarına giden traktör kül oldu

02.08.2021, 16:41

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor.



Yangının başladığı noktaya yakın bölgede ikamet eden vatandaşlar, yapılan anonsların ardından yardıma koştu. Söndürme çalışmalarına destek için giden bir çift çiftçiye ait traktör ve su tankeri alevlerin arasında kalınca metal yığınına döndü. Araç sahibi son anda traktörden atlayıp uzaklaşarak canını kurtarmayı başardı.



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