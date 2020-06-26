İstanbul'da trafikte seyir halindeyken hem dans eden hem de birbirlerine tekme atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli magandanın ehliyetlerine el konuldu. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul’da trafikte dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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