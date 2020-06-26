İstanbul’da trafikte dans eden motosikletli magandalara 5 bin lira ceza

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/istanbulda-trafikte-dans-eden-motosikletli-magandalara-5-bin-lira-ceza" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da trafikte seyir halindeyken hem dans eden hem de birbirlerine tekme atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletli magandanın ehliyetlerine el konuldu. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücülere toplamda yaklaşık 5 bin lira para cezası kesildi.