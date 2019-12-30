İzmir beyaza büründü! İşte görüntüler

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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, kar yağışıyla beyaza büründü. İzmir'in Uludağ'ı olarak bilinen Bozdağ, güne kar yağışı ile uyandı. Yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanan Bozdağ’daki yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi. Yağışla kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı bölgelerde de ekipler tuzlama çalışması yapıp, iş makinesiyle yolu açtı.