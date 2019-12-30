 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir beyaza büründü! İşte görüntüler

İzmir beyaza büründü! İşte görüntüler

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 15:24

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, kar yağışıyla beyaza büründü. İzmir'in Uludağ'ı olarak bilinen Bozdağ, güne kar yağışı ile uyandı. Yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanan Bozdağ’daki yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi. Yağışla kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı bölgelerde de ekipler tuzlama çalışması yapıp, iş makinesiyle yolu açtı.

İzmir Bozdağ beyaza büründü
İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı İzmir'in dağları karla kaplandı! Rüzgar zor anlar yaşattı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir beyaza büründü! İşte görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan: Başaramazsınız diyenlere inat başardık
Başkan Erdoğan: Başaramazsınız diyenlere inat başardık
Deniz Seki sahneden düştü! İşte o anlar
Deniz Seki sahneden düştü! İşte o anlar
Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...
Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...
İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de peş peşe cinayet! Torbalı'da iki sağlıkçı öldürüldü
İzmir'de peş peşe cinayet! Torbalı'da iki sağlıkçı öldürüldü
Deniz Seki sahneden düştü! İşte o anlar
Deniz Seki sahneden düştü! İşte o anlar
Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...
Miniklerden yürek ısıtan hareket! Sokak köpeği üşümesin diye...
İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 10 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu
İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı! Paramparça ettiler
İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı! Paramparça ettiler
Denizli'de polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı
Denizli'de polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı
İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti
İzmir'de kamyon tekerlerine sıkışarak metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti