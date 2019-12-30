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beyaza büründü

İzmir Bozdağ beyaza büründü

30.12.2019, 13:03

'in Ödemiş ilçesine bağlı , yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi. Yağışla kartpostallık görüntüler oluştu.

'in Uludağ'ı olarak bilinen , güne yağışı ile uyandı. Yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanan Bozdağ'daki yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi.

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