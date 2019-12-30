İzmir Bozdağ beyaza büründü

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi. Yağışla kartpostallık görüntüler oluştu.
İzmir'in Uludağ'ı olarak bilinen Bozdağ, güne kar yağışı ile uyandı. Yeni yılı bol kar yağışı ile karşılamaya hazırlanan Bozdağ'daki yağışla birlikte her yer beyaza büründü. Kar yağışı, vatandaşları da sevindirdi.
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