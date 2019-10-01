İzmir Bornova'da feci olay! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bornovada-feci-olay-freni-patlayan-kamyon-dehset-sacti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonu, mahalledeki 9 aracı biçerek durabildi. Olay bugün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Eğim sebebiyle hız kazanan hafriyat kamyonu, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan araçları önüne katarak ilerlemeyi sürdürdü. Son olarak iki aracı altına alan hafriyat kamyonu, bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edilirken, mahalle adeta savaş alanına döndü. Kamyonun çarptığı bir apartmanda su borusu patlarken, kamyon dahil 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.