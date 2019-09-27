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İzmir Çiğli'de ilkokulda taciz iddiası

Giriş Tarihi: 27.09.2019, 09:09

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir ilkokulda temizlik personeli olan A.T. hakkında, okuldaki iki kız çocuğunun tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada, tuvalete girmeye çalıştığı iddiasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İzmir Çiğli'deki ilkokulda taciz iddiası

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