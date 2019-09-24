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İzmir Gaziemir'de silahlı kavga

Giriş Tarihi: 24.09.2019, 09:15

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Emrez Mahallesi 179. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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