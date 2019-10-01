İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri, mahallede TOMA’larla güvenlik önlemi aldı. Yeni bir olayın yaşanmaması için Yunus, Çevik Kuvvet ve çok sayıda asayiş ekibi mahallede önlem aldı. Mahallede 2 TOMA da hazır bekletildi.
İzmir Karabağlar'da dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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