 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Karabağlar'da dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem

İzmir Karabağlar'da dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 16:49

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri, mahallede TOMA’larla güvenlik önlemi aldı. Yeni bir olayın yaşanmaması için Yunus, Çevik Kuvvet ve çok sayıda asayiş ekibi mahallede önlem aldı. Mahallede 2 TOMA da hazır bekletildi.

İzmir'de dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem
İzmir Karabağlar'da iki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Karabağlar'da dehşet saçmışlardı! O mahallede TOMA'lı önlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı
İzmir Bornova'da feci olay! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
İzmir Bornova'da feci olay! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
Başkan Erdoğan Meclis'te ayakta alkışlandı
Başkan Erdoğan Meclis'te ayakta alkışlandı
Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti
Tayvan'da köprü çöktü;10 yaralı,5 kayıp / A Haber
Tayvan'da köprü çöktü;10 yaralı,5 kayıp / A Haber
İzmir Bornova'da feci olay! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
İzmir Bornova'da feci olay! Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti
Tayvan'da köprü çöktü;10 yaralı,5 kayıp / A Haber
Tayvan'da köprü çöktü;10 yaralı,5 kayıp / A Haber
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!
İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı
İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı